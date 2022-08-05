Жара в Германии: как помогают животным в зоопарке

От жары в Европе страдают и животные. В немецком Франкфурте до +37, и в местном зоопарке..
Дата загрузки: 2022-08-05
Свиней и альпака поливают из шлангов прохладной водой. В некоторых вольерах установили специальные навесы, чтобы защитить зверей от палящего солнца.
[Николь Шауэрт, ветеринар]:
«Они частично не пускают горячий воздух, но их главная задача – создать тень».
При этом неделю назад в зоопарке было пополнение – родился тюлень. В такую погоду тюлени и пингвины стараются побольше быть в воде.
[Николь Шауэрт, ветеринар]:
«Тюлени вообще любят воду. В такую жару они сидят в ней больше времени и ныряют глубже – там попрохладнее».
Пол малыша ещё не выяснили.
[Николь Шауэрт, ветеринар]:
«Пол станет понятен, когда мы сможем взглянуть на тюленёнка поближе. Так что как его назвать, пока тоже понятия не имеем».
В ближайшие дни жара в Германии сохранится. Метеорологи обещают до плюс 40.
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