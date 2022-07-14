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Душ и мороженое: в зоопарках спасают питомцев от жары

Душ и мороженое: в зоопарках спасают питомцев от жары

Панда Бин Син наслаждается мороженым из арбуза. В 40-градусную жару звезда зоопарка в Мадриде предпочитает холодный..

Дата загрузки: 2022-07-14

Душ и мороженое: в зоопарках спасают питомцев от жары
Панда Бин Син наслаждается мороженым из арбуза. В 40-градусную жару звезда зоопарка в Мадриде предпочитает холодный десерт, а не зелёный бамбук.

[Ребека Ортега, смотрительница зоопарка]:
«Панды – животные из более холодного климата. Но у нас всё предусмотрено. В вольере есть пагода с кондиционером и открытый бассейн. Также мы готовим фруктовое мороженое, чтобы панды охладились».

От палящего зноя страдают и другие питомцы. Зверей обливают холодной водой и угощают замороженными блюдами из мяса, рыбы или фруктов.

А это зоопарк в Шанхае. Здесь тоже плюс 40. Обезьяны не вылезают из бассейна. Слонам и бегемотам устраивают холодный душ. Волки прячутся в тени. Гостей в такую жару мало.

[гость зоопарка]:

«В Шанхае слишком жарко. Лучше бы шёл дождь. Когда нет дождя, чувствуешь себя как в сауне».

Китай готовится к экстремальной погоде. Синоптики обещают летом и аномальную жару, и рекордные осадки.

В Европе тоже ждут ещё большего повышения температуры. Изнурительный зной принесли горячие ветры из Африки.
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