Два очаровательных детёныша ягуара родились в зоопарке в Никарагуа

Двух очаровательных детёнышей ягуара показали в Национальном зоопарке Никарагуа. Это брат и сестра. Малышам почти два..
Дата загрузки: 2022-07-13
[Эдуардо Сакаса, ветеринар]:
«У детёнышей прекрасная мать. Она заботится о них. Мы наблюдаем за ягуарами круглые сутки с помощью камер. Иногда не можем удержаться от смеха, когда видим, как они играют, прыгают и хулиганят, нападая на маму. Это забавно».
Когда детёнышам исполнится три месяца, их начнут выпускать в открытый вольер. Они будут питаться материнским молоком до полугода, а потом перейдут на сырое мясо.
Имён у малышей пока нет. Сотрудники зоопарка проведут конкурс среди школьников. Они предложат свои варианты, из которых потом будут выбраны лучшие.
В дикой природе ягуары крайне редко нападают на людей. Обычно они просто проявляют любопытство и даже могут некоторое время сопровождать человека по лесу.
Ягуары обитают в Северной и Южной Америке. Этот вид занесён в Красную книгу.
Короткая ссылка на эту страницу: