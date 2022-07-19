В то время как в некоторых регионах Великобритании температура поднялась до рекордного уровня, эти обитатели Лондонского..

Горы рыбы и льда: как охлаждают британских пингвинов во время аномальной жары

В то время как в некоторых регионах Великобритании температура поднялась до рекордного уровня, эти обитатели Лондонского аквариума чувствуют себя довольно неплохо.

Для колонии папуасских пингвинов родом из Антарктиды подготовили горы изо льда вместе с замороженными рыбными угощениями. Всем этим они наслаждались в закрытом вольере, где нет и намёка на небывалую жару, которая установилась в Европе.

Другая жительница аквариума, осьминог Шакира, угостилась кальмарами из жёлтого ведёрка.

На этой неделе в Великобритании ожидается самый жаркий день за всю историю наблюдений. Прогнозируется, что температура впервые достигнет 40 градусов по Цельсию.

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Впрочем, рекорда решили не дожидаться. Из-за тепловой волны уже отменили некоторые железнодорожные рейсы, один лондонский аэропорт закрыл взлётно-посадочную полосу, а ряд школ отменил уроки. Чиновники призвали людей по возможности максимум времени проводить в закрытых помещениях.

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