Белые медведи играют в цветах. Уникальные фото

Фотограф дикой природы Деннис Фас остановился для съёмок в провинции Манитоба в Канаде. Обычно пушистых гигантов фотографируют на фоне льдов и снега, но Деннис запечатлел медведей в другой среде.
Белые медведи, обитающие в Гудзоновом заливе в северной части Канады, лежат и дремлют, наслаждаясь летним теплом среди розовых цветов.
Фотограф рассказал, почему любит снимать белых медведей: «У них медленная, скользящая походка, когда они бродят в поисках всего, что движется». «Кажется, у них нет беспокойства, и они ничего не боятся. Это не высокомерие, а спокойная уверенность, которую мы часто уважаем в людях, и это хорошо чувствуется у белого медведя», – добавил Деннис.
Когда в начале осени в заливе появится лёд, медведи вернутся на свои зимние охотничьи угодья.
А пока они наслаждаются тёплым солнечным днём и цветущими полями! Прокрутите галерею ниже, чтобы увидеть редкие снимки белых медведей.