Протесты на Шри-Ланке: семеро погибших, более 200 раненых

Повреждённые и сожжённые автобусы. Так выглядят улицы Коломбо – неофициальной столицы Шри-Ланки – после ожесточённых протестов...

Повреждённые и сожжённые автобусы. Так выглядят улицы Коломбо – неофициальной столицы Шри-Ланки – после ожесточённых протестов.

В результате столкновений антиправительственных протестующих с полицией семь человек погибли, более 200 получили ранения.

Насилие вспыхнуло по всей стране, из-за чего ввели комендантский час. Однако протестующие его нарушили. Они атаковали офисы, а также поджигали дома, магазины и предприятия, которые принадлежат законодателям из правящей партии.

Люди требуют от семейного клана Раджапакса уйти со всех постов.

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[Саджит Премадаса, лидер оппозиции]:«Все, кто имеет отношение к этому правительству, включая президента Раджапакса и премьер-министра Раджапакса, должны нести ответственность за это бесчеловечное нападение на протестующих. Оно было спланировано и продумано. Это акт государственного терроризма».

Островное государство в Индийском океане борется с худшим экономическим кризисом в своей истории. Он начался сразу после пандемии, которая нанесла сильный удар по туристической индустрии. А она была основной статьёй дохода Шри-Ланки.

В стране живёт 22 миллиона человек. Теперь большинство страдает от острой нехватки иностранной валюты. А это тормозит импорт основных товаров, включая лекарства и топливо.

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