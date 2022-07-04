Стрельба в торговом центре Копенгагена: трое погибших и много раненых

Машины спасательных служб и оградительная лента в центре Копенгагена. Здесь в торговом центре Field's в воскресенье..

[Сорен Томассен, старший инспектор полиции]:

«Ситуация такая: трое погибших – мужчина лет сорока и двое молодых людей. Кроме того, у нас несколько раненых. Трое из них находятся в критическом состоянии».

Машины спасательных служб и оградительная лента в центре Копенгагена. Здесь в торговом центре Field’s в воскресенье вечером неизвестный мужчина открыл беспорядочную стрельбу. Здание покинули более сотни человек. Однако спастись удалось не всем.

Нападавший задержан. По данным источников, это 22-летний датчанин, который ранее был известен полиции. Ему уже выдвинули обвинения в преднамеренном убийстве двух или более лиц.

Как сообщили правоохранители, при нём были винтовка и патроны. После задержания в районе началась масштабная спецоперация по поимке возможных сообщников. Однако больше никого обнаружить не удалось. Полиция считает, что он действовал в одиночку.

[Кассандра Штольц, пострадавшая]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы поели и собирались на концерт Гарри Стайлза. Но потом все побежали. Мы подумали, что может они заметили Гарри Стайлза, и что это забавно. Но потом мы увидели парня с коляской и ребёнком в ней. Он бежал, коляска упала, тогда он схватил ребёнка и побежал без неё. Вот тогда мы поняли, что это не шутка, и что всё серьёзно».

О мотивах нападавшего пока ничего не сообщается. При этом не исключают вероятность теракта.

Торговый центр Field’s находится на острове Амагер. Это район между центром столицы и международным аэропортом.

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