Масштабная операция: в Европе арестовали 130 подозреваемых в торговле людьми

Полиция по всей Европе арестовала около 130 человек, подозреваемых в торговле людьми. Это была совместная операция,..

Полиция по всей Европе арестовала около 130 человек, подозреваемых в торговле людьми. Это была совместная операция, в которой участвовали 22 страны. Об этом заявил Европол – полицейская служба ЕС, расположенная в Гааге.

В немецком городе Оснабрюк провели обыски в 36 объектах недвижимости и арестовали 18 человек. При этом, как говорит местная полиция, она собрала достаточно улик.

[Марко Эллерман, пресс-секретарь полиции Оснабрюка]:

«Я могу подтвердить, что этим утром были аресты, также продолжаются обыски. Мы подозреваем, что действовала международная группировка по нелегальной перевозке людей, в том числе здесь, в Германии. Её обвиняют в доставке сюда нелегальных мигрантов».

В целом в операции участвовало 15 стран ЕС, плюс Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония, Сербия, Украина, Великобритания и Лихтенштейн. Задействовали почти 23 тысячи сотрудников правоохранительных органов.

[Марко Эллерман, пресс-секретарь полиции Оснабрюка]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Операцию координировало Frontex – пограничное агентство ЕС. Оно проверило почти миллион человек и 200 тысяч транспортных средств на морских, сухопутных и воздушных границах, через которые пролегают самые оживлённые маршруты в Европу.

В итоге выявили более 100 возможных жертв торговли людьми.

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