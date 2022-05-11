Бриллианты из праха умерших – новая популярная услуга в США

В США зарегистрировали миллионную смерть от COVID-19. На фоне этого люди начинают иначе воспринимать уход своих..
Дата загрузки: 2022-05-11
[Адель Арчер, соучредитель Eterneva]:
«Многие потребители отказываются от традиционных похорон. А пандемия ещё больше ускорила процесс. Кремация массово распространена».
В стране появилась услуга, когда прах умерших превращают в искусственные бриллианты для колец, ожерелий и других украшений.
Две ведущие компании в этой сфере – LifeGem из Иллинойса и Eterneva из Техаса.
[Дин Ванбенбисен, вице-президент Lifegem]:
«Работаем более 20 лет. Мы были первой компанией, которая действительно это предложила. На самом деле у нас есть патент на процесс извлечения углерода из останков».
Этот процесс копирует то, что происходит глубоко под землёй в течение миллионов лет.
[Дин Ванбенбисен, вице-президент Lifegem]:
«Это настоящий бриллиант. Мы создаем этот бриллиант, в основном повторяя то, что происходит в природе. Тепло и давление очень глубоко под землёй».
Примечательно, что цена такого алмаза ниже, чем средняя стоимость похорон в США. Начинается от 3000 долларов.
[Адель Арчер, соучредитель Eterneva]:
«Мы можем сделать камень буквально любого цвета. Многие хотят те цвета, которые напоминают им о родных, и мы можем им помочь».
За время пандемии около 55% умерших в США были кремированы.
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