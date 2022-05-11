Бриллианты из праха умерших – новая популярная услуга в США

В США зарегистрировали миллионную смерть от COVID-19. На фоне этого люди начинают иначе воспринимать уход своих..

[Адель Арчер, соучредитель Eterneva]:

«Многие потребители отказываются от традиционных похорон. А пандемия ещё больше ускорила процесс. Кремация массово распространена».

В США зарегистрировали миллионную смерть от COVID-19. На фоне этого люди начинают иначе воспринимать уход своих близких в мир иной.

В стране появилась услуга, когда прах умерших превращают в искусственные бриллианты для колец, ожерелий и других украшений.

Две ведущие компании в этой сфере – LifeGem из Иллинойса и Eterneva из Техаса.

[Дин Ванбенбисен, вице-президент Lifegem]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Этот процесс копирует то, что происходит глубоко под землёй в течение миллионов лет.

[Дин Ванбенбисен, вице-президент Lifegem]:

«Это настоящий бриллиант. Мы создаем этот бриллиант, в основном повторяя то, что происходит в природе. Тепло и давление очень глубоко под землёй».

Примечательно, что цена такого алмаза ниже, чем средняя стоимость похорон в США. Начинается от 3000 долларов.

[Адель Арчер, соучредитель Eterneva]:

«Мы можем сделать камень буквально любого цвета. Многие хотят те цвета, которые напоминают им о родных, и мы можем им помочь».

За время пандемии около 55% умерших в США были кремированы.

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