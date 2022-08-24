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В Пакистане жертвами наводнений стали почти 800 человек

В Пакистане жертвами наводнений стали почти 800 человек

Необычно сильные сезонные дожди привели к гибели почти 800 человек в Пакистане. Такие данные приводят за..

Дата загрузки: 2022-08-24

В Пакистане жертвами наводнений стали почти 800 человек
Необычно сильные сезонные дожди привели к гибели почти 800 человек в Пакистане. Такие данные приводят за последние два месяца.

По словам властей, большинство жертв – в обедневшей юго-западной провинции Белуджистан и южной провинции Синд. Ещё 37 человек в период с 14 июня по 22 августа погибло в пакистанской части Кашмира.

Большая вода также размыла дороги в провинции Пенджаб – их перекрыли. В провинции Белуджистан сильно повреждены жилые дома.

Для пострадавших власти и военные организовали лагеря временного размещения. Семьи также стремятся обеспечить продовольствием и медикаментами. В целом пострадало почти сто тысяч жилых домов.

По словам метеорологов, в Синде, южном Пенджабе и Белуджистане непогода продолжится. В ближайшие дни там снова ожидают сильных ливней с грозами и порывистым ветром.
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