В Пакистане жертвами наводнений стали почти 800 человек

Необычно сильные сезонные дожди привели к гибели почти 800 человек в Пакистане. Такие данные приводят за..
Дата загрузки: 2022-08-24
По словам властей, большинство жертв – в обедневшей юго-западной провинции Белуджистан и южной провинции Синд. Ещё 37 человек в период с 14 июня по 22 августа погибло в пакистанской части Кашмира.
Большая вода также размыла дороги в провинции Пенджаб – их перекрыли. В провинции Белуджистан сильно повреждены жилые дома.
Для пострадавших власти и военные организовали лагеря временного размещения. Семьи также стремятся обеспечить продовольствием и медикаментами. В целом пострадало почти сто тысяч жилых домов.
По словам метеорологов, в Синде, южном Пенджабе и Белуджистане непогода продолжится. В ближайшие дни там снова ожидают сильных ливней с грозами и порывистым ветром.
Короткая ссылка на эту страницу: