Десятки человеческих жизней за последние три дня унесли наводнения и оползни на севере и востоке Индии...

50 человек за три дня погибли в Индии в результате наводнений

Десятки человеческих жизней за последние три дня унесли наводнения и оползни на севере и востоке Индии. В стране продолжается сезон дождей.

Это город Праяградж, бывший Аллахабад, штат Уттар-Прадеш. Здесь вышла из берегов река Ямуна.

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[житель города Праяградж]:«Вода прибывает каждый день. В этом районе люди не могут спать – постоянно думают, что делать дальше и куда перебираться».

Затоплены сотни деревень, некоторые дома просто уносит водой. Спасатели пытаются эвакуировать жителей.

В целом за три дня погибло не менее 50 человек. И жертв может стать больше – непогода продолжается. В штате Мадхъя-Прадеш обещают ещё как минимум два дня ливней.

Главное метеобюро Индии ранее сообщало, что в августе и сентябре страну ждёт среднее количество осадков. Это хорошо для урожая. Индия – третья по величине экономика Азии и полагается в основном на сельское хозяйство.

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