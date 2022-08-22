50 человек за три дня погибли в Индии в результате наводнений

Десятки человеческих жизней за последние три дня унесли наводнения и оползни на севере и востоке Индии...
Дата загрузки: 2022-08-22
Это город Праяградж, бывший Аллахабад, штат Уттар-Прадеш. Здесь вышла из берегов река Ямуна.[житель города Праяградж]:
«Вода прибывает каждый день. В этом районе люди не могут спать – постоянно думают, что делать дальше и куда перебираться».
Затоплены сотни деревень, некоторые дома просто уносит водой. Спасатели пытаются эвакуировать жителей.
В целом за три дня погибло не менее 50 человек. И жертв может стать больше – непогода продолжается. В штате Мадхъя-Прадеш обещают ещё как минимум два дня ливней.
Главное метеобюро Индии ранее сообщало, что в августе и сентябре страну ждёт среднее количество осадков. Это хорошо для урожая. Индия – третья по величине экономика Азии и полагается в основном на сельское хозяйство.
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