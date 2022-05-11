Принц Чарльз впервые зачитал речь королевы перед парламентом

Принц Чарльз впервые зачитал речь Елизаветы II на открытии новой сессии парламента. 96-летняя королева Великобритании пропустила церемонию из-за проблем с подвижностью.

Принц Чарльз по этому случаю надел адмиральскую форму. Вместе с ним на церемонию пришла супруга Камилла. В этот раз в тронной речи вместо слов «Моё правительство» звучат фразы «Правительство Её величества».

От имени королевы принц сообщил, что британские министры будут работать над укреплением экономики, созданием рабочих мест, повышением благосостояния людей, обеспечением внутренней и внешней безопасности.

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Кроме того, правительство будет финансировать Национальную службу здравоохранения, проводить реформы в сфере торговли и поддерживать развитие малого бизнеса. Также министры королевы будут защищать демократию и свободы во всём мире.

Елизавета II пропустила открытие сессии парламента третий раз в жизни. Предыдущие два были в 59-м и 63-м годах, когда королева была беременна.

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