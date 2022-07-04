Большая вода угрожает затопить Сидней и его пригороды. Проливные дожди и сильный ветер вызвали наводнения и..

В Австралии из-за наводнений могут эвакуировать 32 000 человек

Большая вода угрожает затопить Сидней и его пригороды. Проливные дожди и сильный ветер вызвали наводнения и штормы на восточном побережье Австралии. В штате Новый Южный Уэльс предписание об эвакуации либо подготовке к ней получили 32 тысячи человек.

В некоторых районах штата выпало 200-300 миллиметров осадков. Под воду ушли дома и дороги, затоплены фермерские поля. В спасательную службу поступило 1600 запросов о помощи. Из ловушки водной стихии было спасено более 80 человек.

Власти рекомендуют без особой нужды не выходить из дома, не ездить на машине и на общественном транспорте. Вода поднимается быстро и может внезапно затопить и те дороги, которые пока не пострадали.

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Для некоторых жителей это уже не первое наводнение в нынешнем году.

[жительница Нового Южного Уэльса]:

«Нам пришлось пройти через это. Четыре наводнения за три месяца – это уже слишком. Многие не справляются с трудностями. Здесь много пожилых людей, которые больны. Мы в ловушке, нам очень трудно».

В некоторых районах дороги были размыты ещё во время предыдущего наводнения.

[житель Нового Южного Уэльса]:

«У нас была перекрыта дорога, а теперь и паром не ходит. Единственный способ добраться до дома – плыть на лодке».

В штате Новый Южный Уэльс открылись временные убежища для эвакуированных. В спасательной операции участвуют военные.

Синоптики говорят, что дожди, возможно, скоро кончатся. Но угроза наводнений пока сохранится, поскольку реки переполнены.

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