Более 290 дней Ирак остаётся без правительства

Сотни протестующих ворвались в парламент Ирака в Багдаде. Более 290 дней страна остаётся без правительства: президента..

Сотни протестующих ворвались в парламент Ирака в Багдаде. Более 290 дней страна остаётся без правительства: президента и Кабинета министров.

Основная причина – разногласия в законодательном органе между шиитскими и курдскими партиями после выборов. Это и мешает сформировать правительство.

Так долго страна без органов власти ещё не существовала.

Сегодня в парламенте собрались сторонники популистского шиитского проповедника Муктады ас-Садра, который возглавляет полувоенную организацию.

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[протестующий]:

«Иракский народ просит каждого честного человека и каждого честного политика привлечь к ответственности всех, кто крадёт государственные деньги. Из-под купола парламента мы требуем привлечь к ответственности всех коррупционеров».

Выборы в Ираке прошли ещё в октябре прошлого года. Члены парламента по закону должны избрать президента и премьер-министра. Однако пока к соглашению прийти не удаётся.

При этом после десятилетий конфликтов страна остро нуждается в реформах. Кроме того, не принят бюджет на 2022 год, что не даёт выделить средства на инфраструктурные проекты.

Стоит отметить, что Ирак уже не в первый раз живёт без правительства так долго. В 2010 году противоречия в парламенте продолжались 289 дней. И только спустя это время на второй срок избрали премьер-министра Нури аль-Малики.

Сейчас страной управляет уходящее правительство премьера Мустафы аль-Кадими. Если партии не смогут прийти к соглашению, то в Ираке пройдут новые выборы.

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