Более 290 дней Ирак остаётся без правительства

Сотни протестующих ворвались в парламент Ирака в Багдаде. Более 290 дней страна остаётся без правительства: президента..
Дата загрузки: 2022-07-28
Основная причина – разногласия в законодательном органе между шиитскими и курдскими партиями после выборов. Это и мешает сформировать правительство.
Так долго страна без органов власти ещё не существовала.
Сегодня в парламенте собрались сторонники популистского шиитского проповедника Муктады ас-Садра, который возглавляет полувоенную организацию.
[протестующий]:
«Иракский народ просит каждого честного человека и каждого честного политика привлечь к ответственности всех, кто крадёт государственные деньги. Из-под купола парламента мы требуем привлечь к ответственности всех коррупционеров».
Выборы в Ираке прошли ещё в октябре прошлого года. Члены парламента по закону должны избрать президента и премьер-министра. Однако пока к соглашению прийти не удаётся.
При этом после десятилетий конфликтов страна остро нуждается в реформах. Кроме того, не принят бюджет на 2022 год, что не даёт выделить средства на инфраструктурные проекты.
Стоит отметить, что Ирак уже не в первый раз живёт без правительства так долго. В 2010 году противоречия в парламенте продолжались 289 дней. И только спустя это время на второй срок избрали премьер-министра Нури аль-Малики.
Сейчас страной управляет уходящее правительство премьера Мустафы аль-Кадими. Если партии не смогут прийти к соглашению, то в Ираке пройдут новые выборы.
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