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Как в жизни: пожарные посостязались на международных соревнованиях в Польше

Как в жизни: пожарные посостязались на международных соревнованиях в Польше

Полная экипировка и жёсткие условия. В польском Торуне проходят международные соревнования пожарных. Участники должны подняться на..

Дата загрузки: 2022-06-14

Как в жизни: пожарные посостязались на международных соревнованиях в Польше

Полная экипировка и жёсткие условия. В польском Торуне проходят международные соревнования пожарных.

Участники должны подняться на трёхэтажную башню с пожарным набором весом 19 килограммов. Потом наверх нужно затащить такой же тяжёлый шланг. Затем предстоит попасть в цель струёй воды.

Самое трудное испытание – перетаскивание манекена весом 80 килограммов.

[Пшемислав Банецкий, сотрудник пожарной службы]:

«Участники соревнуются в полном обмундировании, включая дыхательный аппарат. Всё это весит 24 килограмма. Пожарные всегда используют средства защиты органов дыхания. После соревнований вряд ли кто-то захочет поговорить».

В экипировку пожарных входят куртка и брюки из термостойкой и водоотталкивающей ткани, каска, защитные сапоги, пожарные краги, спасательный пояс с топором и дыхательный аппарат, который также защищает и глаза.

В этом году в соревнованиях участвуют 150 пожарных из Польши, Германии, Франции, Эстонии, Словакии и Великобритании.
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