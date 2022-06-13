Полная экипировка и жёсткие условия. В польском Торуне проходят международные соревнования пожарных. Участники должны подняться на..

Как в жизни: пожарные посостязались на международных соревнованиях в Польше

Полная экипировка и жёсткие условия. В польском Торуне проходят международные соревнования пожарных.

Участники должны подняться на трёхэтажную башню с пожарным набором весом 19 килограммов. Потом наверх нужно затащить такой же тяжёлый шланг. Затем предстоит попасть в цель струёй воды.

Самое трудное испытание – перетаскивание манекена весом 80 килограммов.

[Пшемислав Банецкий, сотрудник пожарной службы]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Участники соревнуются в полном обмундировании, включая дыхательный аппарат. Всё это весит 24 килограмма. Пожарные всегда используют средства защиты органов дыхания. После соревнований вряд ли кто-то захочет поговорить».

В экипировку пожарных входят куртка и брюки из термостойкой и водоотталкивающей ткани, каска, защитные сапоги, пожарные краги, спасательный пояс с топором и дыхательный аппарат, который также защищает и глаза.

В этом году в соревнованиях участвуют 150 пожарных из Польши, Германии, Франции, Эстонии, Словакии и Великобритании.

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