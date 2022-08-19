100 собак-роботов весело танцуют, виляя головами и хвостами в такт музыке. Они приветствуют посетителей выставки робототехники,..

Роботы пожарные, официанты и хирурги: выставка технологий открылась в Пекине

100 собак-роботов весело танцуют, виляя головами и хвостами в такт музыке. Они приветствуют посетителей выставки робототехники, которая открылась в Пекине.

Китайские компании показывают свои новейшие продукты: от гуманоидов до спортивных, промышленных и медицинских роботов.

Человекоподобные машины вызывают двоякие чувства. Они очень похожи на людей, но всё же остаются бездушными роботами.

[Ли Боян, глава EX Robots]:

«Мы уделяем больше внимания лучшему взаимодействию между людьми и роботами, а также мимике машин. Мы обнаружили, что многие сферы услуг особенно нуждаются в таких способностях».

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Этих роботов разработали учёные из Шанхая. Один может стать партнёром в кёрлинге, второй – в катании на лыжах. Однако сферу их применения можно значительно расширить.

[Чэнь Сяньбао, разработчик роботов]:

«Этого робота можно использовать в суровых условиях, на поверхностях, покрытых льдом и снегом, на большой высоте. Он сможет заменить дежурных или патрулирующих людей для выполнения задач беспилотного обнаружения».

А некоторые роботы – уже не просто экспонаты. Например, этот делает посетителям ПЦР-тесты на коронавирус. Подобные используют в трёх районах Шанхая.

Что касается медицинской сферы, то на выставке показывают хирургического робота Toumai. Он умеет проводить операции удалённо.

[Ли Юй, вице-президент Shanghai Microport MedBot]:

«Многие сложные операции обычно выполняются старшими и опытными хирургами, но теперь роботы могут помочь молодым врачам быстро научиться сложным операциям».

Также на выставке показывают роботов-пожарных, которые способны полчаса выдерживать температуру до 1000 градусов по Цельсию.

В целом представлено более 500 экспонатов от 130 компаний.

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