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Традиции кочевников оживают на фестивале «Курултай» в Венгрии

Традиции кочевников оживают на фестивале «Курултай» в Венгрии

Стрельба из лука, метание копья и джигитовка. На фестивале «Курултай» в венгерском посёлке Бугац оживают древние..

Дата загрузки: 2022-08-17

Традиции кочевников оживают на фестивале «Курултай» в Венгрии
Стрельба из лука, метание копья и джигитовка. На фестивале «Курултай» в венгерском посёлке Бугац оживают древние традиции кочевых народов.

Некоторые учёные и многие венгры считают, что их предки принадлежали к тюркским народам. Они кочевали в заволжских степях Южного Урала, а в X веке мигрировали на территорию современной Венгрии.

[Иштван Коппани Вермес, участник фестиваля]:
«Уважение к традициям важно. Я считаю, что нация может выжить только в том случае, если уважает свои традиции и своих предков».

Слово «курултай» означает съезд всех монгольских и тюркских правителей и знати. И на фестивале в Венгрии также собираются тысячи участников. В этом году они приехали из 27 стран, включая Турцию, Казахстан, Монголию и Болгарию.

Участники мероприятия ставят юрты, и в Бугаце вырастает огромное кочевое поселение. Потом здесь проходят конкурсы и соревнования, в том числе турнир по кокпару. Мастерство отрабатывают годами.

[Золтан Гере, участник фестиваля]:
«Это интересно людям из всех слоёв общества. Костюмы и лошади привлекают внимание, поэтому легче тронуть душу человека. Я сужу об этом по себе. Здесь словно отправляешься в путешествие во времени».

Фестиваль проходит раз в три года. Его финансово поддерживает правительство Венгрии. Помимо соревнований, проводят мастер-классы и ремесленная выставка.
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