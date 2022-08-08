Деревенская медитация: фестиваль косарей проходит в Литве

Большое поле в селе Рупкальвяй превратилось в 100-метровый полигон для 50 человек. В Литве стартовал фестиваль..

Большое поле в селе Рупкальвяй превратилось в 100-метровый полигон для 50 человек. В Литве стартовал фестиваль косарей. Участники на скорость проходят дистанцию в 30 метров, ловко минуя препятствия, такие как затерянные птичьи гнёзда.

Говорят, что ручной покос – это своего рода деревенская медитация в окружающем хаосе мира.

[Зимантас Морквенас, соорганизатор фестиваля]:

«Коса – это инструмент, с помощью которого можно ощутить единение с природой. Мы, экологи, хотим призвать всех ухаживать за своими лугами в гармонии с природой».

Кроме того, ручной покос – экологичный вид деятельности. Прибегая к технике, люди часто уничтожают гнёзда с птенцами. А это угрожает редким видам.

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Например, деревня Рупкальвяй – место размножения одной из самых редких птиц Европы. Это вертлявая камышёвка. Она встречается лишь в четырёх странах мира. Сейчас пернатые готовятся к осеннему перелёту на зимовку в западную Африку.

[Ромас Баракаускас, участник]:

«Это всё наследие моих бабушек и дедушек. Я не брал косу с детства, почти 40 лет. У меня было несколько попыток потренироваться, но это всё». [Эгле Гопайте, участница]:

«Мы жили в деревне, поэтому знаем, что это такое. Интересно попробовать это сейчас, в моём возрасте». [Эрландас Сланвискас, участник]:

«Я тоже вырос в деревне, в молодости мне приходилось косить. Мы услышали про чемпионат и решили вспомнить навыки».

Победил Козмас Аускалнис. На преодоление 30-метровой трассы ему потребовалось чуть менее четырёх минут.

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