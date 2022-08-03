fb pixel
Телеканал NTD

Индийцы проводят яркий фестиваль в честь сезона дождей

Индийцы проводят яркий фестиваль в честь сезона дождей

Музыка, танцы и красочная процессия. В индийском Джайпуре проходит традиционный фестиваль «Харияли Тидж». Он посвящён сезону..

Дата загрузки: 2022-08-03

Индийцы проводят яркий фестиваль в честь сезона дождей

Музыка, танцы и красочная процессия. В индийском Джайпуре проходит традиционный фестиваль «Харияли Тидж». Он посвящён сезону дождей и мифическим божествам.

[Рашми Шарма, глава департамента по туризму штата Раджастхан]:
«Я рада, что спустя два года мы снова по-королевски празднуем «Харияли Тидж». Здесь всё очень оживлённо, и люди взволнованы».

В праздничные дни женщины наряжаются в лучшие одежды и надевают много украшений. Девушки отдыхают и качаются на качелях, а замужние индианки навещают своих родителей.

[гостья фестиваля]:
«Я счастлива быть на празднике и видеть, что он такой же роскошный, как раньше».

Фестиваль обычно проходит в июле или августе. В сезон дождей есть и другие праздники, которые главным образом предназначены для женщин.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...