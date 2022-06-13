Из Лондона в Лагос: нигериец проехал 12 000 км на мотоцикле

На мотоцикле из Лондона в Лагос. Нигерийский байкер Кунле проехал 12 тысяч километров, чтобы собрать деньги..
Дата загрузки: 2022-06-14
На мотоцикле из Лондона в Лагос. Нигерийский байкер Кунле проехал 12 тысяч километров, чтобы собрать деньги на борьбу с полиомиелитом. Путешествие длилось 41 день, но только 14 из них нигериец потратил на дорогу.
За две недели он проехал через 13 стран, и везде его ждали испытания погодой. Труднее всего пришлось в Сахаре.
[Кунле Адеянджу, мотоциклист]:
«Если в пустыне не убьёт жара, то это попытается сделать сильный ветер. Если и у него не выйдет, то тебя попробует убить острый, жгучий песок. Он даже пытается сбросить тебя с мотоцикла. Когда едешь по Сахаре, рискуешь каждую минуту. Очень тяжело».
Во время остановок Кунле общался с людьми и сотрудниками благотворительных организаций.
[Кунле Адеянджу, мотоциклист]:
«Я хотел повысить осведомлённость людей и донести до них, что вакцина от полиомиелита безопасна, её можно принимать. Тогда у нас не будет такой проблемы, как возвращение полиомиелита в Африку».
Нигериец совершил такое путешествие неслучайно. В детстве у него был друг, больной полиомиелитом.
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