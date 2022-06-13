У Джастина Бибера парализовало половину лица

Джастин Бибер отменил все предстоящие концерты из-за редкой неврологической болезни. Половину его лица парализовало из-за синдрома Рамсея-Ханта. Так, он не может моргать одним глазом и улыбаться половиной рта.

Суперзвезда говорит, что сейчас усиленно занимается лицевой гимнастикой, чтобы восстановиться.

Впрочем, эксперты говорят, что выздоровление может занять очень много времени.

[Деррик Уэйд, невролог]:

«Если нерв повреждён таким образом, у некоторых людей он может восстановиться очень быстро, за несколько дней или недель, а у других это может занять несколько месяцев. Всё очень непредсказуемо».

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Сообщение о недуге певец опубликовал после того, как отменил свои выступления в Торонто и Вашингтоне.

[Деррик Уэйд, невролог]:

«Упражнения для лица или попытки двигать лицом, когда оно восстанавливает подвижность, вероятно, ускоряют восстановление. Но эффект будет небольшим».

Эксперты говорят, что в некоторых случаях пациентам с таким синдромом не удаётся восстановиться вообще, а иногда получается вернуть подвижность лишь частично.

Стероиды тоже могут помочь. Но их эффективность варьируется от случая к случаю.

[Деррик Уэйд, невролог]:«Они, возможно, помогут, если начать их принимать в первые три дня после начала воспаления. Но никакой гарантии нет».

Сам Бибер говорит, что надеется на выздоровление и использует ближайшее время для отдыха и лечения.

Отметим, что в марте супругу Джастина Бибера Хейли Бибер госпитализировали с поражением мозга. Врачи отметили, что «симптомы инсульта» у неё проявились после того, как она переболела COVID-19.

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