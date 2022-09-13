Парад в Польше: более тысячи участников, медитация и танцующие львы

Масштабный парад в центре Варшавы. Участвуют более тысячи человек. Все они занимаются Фалуньгун – китайской практикой..

Масштабный парад в центре Варшавы. Участвуют более тысячи человек. Все они занимаются Фалуньгун – китайской практикой самосовершенствования души и тела.

Эти три золотых иероглифа – Чжэнь, Шань, Жэнь. Переводятся как Истина, Доброта и Терпение – основа учения.

[Виктория Мэй Уайт, участница из Великобритании]:

«Я просто наслаждаюсь тем, что здесь столько людей, которые верят в хорошее. Нас объединяют истина, доброта и терпение».

Виктория и её муж Джеймс приехали из Англии. Рассказывают, что упражнения цигун помогают им принимать правильные решения и меньше тратить время впустую.

[Джеймс Уайт, участник из Великобритании]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Когда мы усердны, то встаём на упражнения в пять утра. Это просто заряд энергии на целый день. Конечно, сложно лечь пораньше, проснуться рано тоже непросто. Но если приложишь это усилие, то день проходит очень гладко».

Участник из Румынии говорит, что Фалуньгун научил его доброте и мудрости.

[Куки Сабольч, участник из Румынии]:

«Эти люди верят, что на основе принципов Фалуньгун истина, доброта и терпение можно быть хорошим человеком. И это очень важное послание, если вы стремитесь к миру в семье и в обществе. Такие системы очень помогают».

Прохожим парад напоминает о важности нематериальных вещей.

[Анджелика Вишневска, жительница Варшавы]:

«Важно помогать друг другу, а ещё заботиться о внутреннем мире. Очень полезно смотреть внутрь, заботиться о душе и теле, а не только думать о материальных вещах».

В Китае, откуда Фалуньгун родом, такие парады сейчас невозможны. Там приверженцев этой практики уже 23 года подвергают гонениям коммунистические власти. Но несмотря на репрессии, люди крепко держатся за свою веру. Некоторые участники этого марширующего оркестра тоже пострадали от гонений в КНР.

[Виктория Мэй Уайт, участница из Великобритании]:

«Когда я вчера их услышала, то на глаза навернулись слёзы. Не знаю, меня просто это так тронуло. Они очень трогательные. Мы здесь можем свободно заниматься, это удивительное чувство. И марширующий оркестр – олицетворение всего этого. Ой, мне пора идти».

Фалуньгун занимаются более чем в ста странах по всему миру.

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