Мировой чемпионат собачьему сёрфингу прошёл в Калифорнии

На одном из пляжей Калифорнии стартовал чемпионат мира по собачьему сёрфингу. В Пасифик прибыла сотня спортивных..
Дата загрузки: 2022-08-09
Соревнование проходит в трёх категориях: малые, средние и крупные породы.
Вот выступление за серебряную медаль. Лабрадор Чарли из Сан-Диего на доске с двух лет. Сейчас ему 7,5. Он занял второе место среди крупных собак.
[Джеффри Нибор, хозяин]:
«Чарли не сидит на месте. Всё время прыгает с доски на доску. Его вес, безусловно, важный фактор для меня, потому что я не самый молодой парень, а он не самая маленькая собака. Вместе мы отличная команда. Он прекрасно знает что делать».
А вот и победитель среди крупных собак. Это 10-летняя собака-спасатель Фейт.
[Джеймс Уолл, участник]:
«Это невероятный опыт. Её нашли в гараже. В детстве она много чего боялась. Как только начали выходить на пляж, она прыгнула на одну из досок. Я подумал, что можно попробовать и посмотреть, что получится».
Четвероногих оценивают по нескольким параметрам: времени катания, технике, уверенности, размеру и силе волны. На доске они могут стоять, сидеть или лежать.
[Прерана Рани, зрительница]:
«Так много собак собралось на сёрфинг. Просто удивительно, впервые такое вижу. Это здорово. Надеюсь, моя собака тоже захочет».
В группу мелких собак входят псы весом от полукилограмма. В группу крупных – от 18 килограммов и больше.
Короткая ссылка на эту страницу: