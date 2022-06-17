Вёшенки на кофейной гуще: экопроизводство в Бельгии

В сыром подвале старой фабрики Брюсселя гроздья вёшенок свисают из полсотни мусорных пакетов. Это революционное экопроизводство...

В сыром подвале старой фабрики Брюсселя гроздья вёшенок свисают из полсотни мусорных пакетов. Это революционное экопроизводство. Внутри – смесь соломы и кофейной гущи: отходного сырья, которое по несколько тонн набирают в кофейнях Бельгии.

[Жульен Жаке, гендиректор PermaFungi]:

«Каждый день мы выбрасываем много кофе, а его производство затратное – от выращивания до транспортировки в Европу. Просто жаль не использовать его дольше, чем несколько минут, чтобы выпить кофе».

Кофейную гущу смешивают с соломой в большом барабане, куда добавляют споры грибов. Через две недели урожай готов. Продают в органических магазинах.

[Жульен Жаке, гендиректор PermaFungi]:

«Мы добавляем немного соломы, чтобы земля не была слишком плотной. Это, конечно, идеальная база для выращивания вёшенок. Кроме того это отход, который выбрасывают по 15 000 тонн в год в одном только Брюсселе. Кофейная гуща очень кислая, у неё множество применений».

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Оказалось, это идеальный субстрат, поскольку содержит минералы и питательные вещества. При этом выращенные грибы не имеют кофейного привкуса.

Бизнес, основанный на круговой экономике, где ничего не пропадает зря, в Европе поддерживают в первую очередь. Кроме того, городские фермеры выращивают продукцию вертикальными методами, сокращая использование почвы.

[Стийн Руверс, операционный директор PermaFungi]:

«Житель Бельгии выпивает по пять килограммов кофе в год. В сумме это тысячи тонн, которые в основном выбрасывают. Так что это огромный потенциал, у нас нет недостатка в первичных ресурсах».

Ещё одно применение кофейного экоотхода – строительная плитка. Компания на другом конце Брюсселя получила первый коммерческий заказ: 200 квадратных метров звукоизоляции для фирмы, предоставляющей в аренду электроинструменты.

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