Лава и дым: исландский вулкан снова устроил огненное шоу

Огненная лава и столб дыма. Вулкан Фаградальсфьядль в Исландии снова начал извергаться. Всего в 25 километрах..

Огненная лава и столб дыма. Вулкан Фаградальсфьядль в Исландии снова начал извергаться. Всего в 25 километрах отсюда находится Рейкьявик, а в 15-ти – международный аэропорт.

Угрозы инфраструктуре нет, но местным жителям и туристам рекомендуют не приближаться к вулкану – вместе с лавой извергаются ядовитые газы. Также над этим участком запретили летать самолётам. Сейчас исследователи с вертолётов изучают характер извержения.

В предыдущий раз вулкан извергался в прошлом году. Это началось в марте и закончилось только в сентябре. Лава выходила из трещины длиной примерно 700 метров.

При этом извержение превратилось в своеобразный аттракцион. Посмотреть на него каждый день приезжали тысячи людей. Властям пришлось установить круглосуточное дежурство полиции и спасателей.

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Фаградальсфьядль находится на полуострове Рейкьянес. Он характерен активной вулканической деятельностью.

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