Старые сумки спасают от жары жителей испанской деревни

Вязание во благо. Городу, экологии, да и самим себе. Теперь этим испанским пенсионерам есть чем заняться...

Вязание во благо. Городу, экологии, да и самим себе. Теперь этим испанским пенсионерам есть чем заняться.

Городок Вальверде-де-ла-Вера уютно расположился примерно в 150 километрах от Мадрида. Хотя улицы очень узкие, летом здесь бывает очень жарко. Особенно в последние годы.

Но местные жители нашли выход. Вяжут крючком вот такие сетки. Ими покрывают улицы. Они хорошо «дышат», но при этом дают тень, что здорово спасает.

[Марина Фернандес, дизайнер]:

«Мы этим занимаемся зимой. Вяжем лёгкие полотна, которые потом временно вывешиваем на улицы в самые жаркие месяцы».

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Материл – бывший в употреблении пластик. В основном, сумки-шопперы, иногда – старые рекламные баннеры. Их нарезают на тонкие ленты.

[Мария дель Росио Рамос, вязальщица]:

«Сделать клубок – это значит переделать это в длинную-длинную ленту, из которой можно будет вязать».

Автор проекта – местный архитектор и дизайнер Марина Фернандес.

[Марина Фернандес, дизайнер]:

«Одна из целей – сохранить эти техники вязания. Они передаются устно и почти забыты. Ещё одна цель – вовлечь пожилых женщин в общественную жизнь. Ну и конечно, улучшить климат в городе летом, создав тени в разных кварталах».

В проекте с энтузиазмом участвуют не только женщины.

[Мануэль Фернандес Санчес, бывший учитель]:

«Вязание никак не связано с полом человека. Может, в детстве я бы об этом не думал, но сейчас я вяжу, потому что мне нравится. Это декоративно-прикладное искусство».

Изысканный рисунок на вязаном полотне – верх мастерства. Такие уличные декорации здорово привлекают туристов. Ещё один плюс.

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