Боливийские индейцы высоко в Андах почтили богиню Пачамаму

[участник церемонии]:

«У нас два стола со сладостями. Это подношения Пачамаме. Жрецы и люди просят, чтобы у нас было много работы и не было недостатка в деньгах. Мы также просим всех боливийцев объединиться, чтобы у нас было хорошее здоровье и сильная экономика».

Слова благодарности, подношения и молитвы. Высоко в Андах боливийские индейцы поклоняются Пачамаме – богине земли и плодородия. Её благодарят за урожай и молят о новых благах.

Приношениями также служат лекарственные растения, яйца и минеральная вода. Такие церемонии проводят в августе, когда закончился сбор урожая. Праздник можно проводить в любой день, но лучшее время – начало месяца.

[Елена Саравия, рыночная продавщица]:

«В августе мы молимся о том, чтобы не было засухи и несчастных случаев. И мы благодарим Мать-Землю за все блага».

Пачамама – главное женское божество у аймара и кечуа. Они верят, что от богини зависит, будет ли год плодородным. Пачамаму также считают покровительницей горных животных, в том числе скота.

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