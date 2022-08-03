На этом гастрономическом фестивале в Мехико предлагают попробовать то, что ели в доиспанской Америке. Кулинарные традиции..

Лягушачьи лапки и яйца клопов предлагают попробовать на фестивале в Мехико

На этом гастрономическом фестивале в Мехико предлагают попробовать то, что ели в доиспанской Америке. Кулинарные традиции индейцев впоследствии легли в основу знаменитой мексиканской кухни.

Одно из экзотических блюд называется ахуаутле. Оно сделано из яиц насекомых. Ахуаутле подавали на завтрак императору ацтеков Монтесуме.

[гость фестиваля]:

«Я заказал оладьи с ахуаутле. Я просто не знал, что это такое. Я спросил, и оказалось, что это яйца то ли комаров, то ли клопов с морскими водорослями».

Участники фестиваля знакомят мексиканцев со всеми гастрономическими тонкостями индейской кухни. В некоторые блюда входят даже лягушачьи лапки.

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[Иран Моран, организатор фестиваля]:

«Доиспанская пища была здоровой и разнообразной. В ней были все необходимые питательные вещества – белки, витамины, жиры и антиоксиданты».

Гастрономический фестиваль продлится три дня. В нём участвуют 50 поваров.

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