Лягушачьи лапки и яйца клопов предлагают попробовать на фестивале в Мехико

На этом гастрономическом фестивале в Мехико предлагают попробовать то, что ели в доиспанской Америке. Кулинарные традиции..
Дата загрузки: 2022-08-03
На этом гастрономическом фестивале в Мехико предлагают попробовать то, что ели в доиспанской Америке. Кулинарные традиции индейцев впоследствии легли в основу знаменитой мексиканской кухни.
Одно из экзотических блюд называется ахуаутле. Оно сделано из яиц насекомых. Ахуаутле подавали на завтрак императору ацтеков Монтесуме.
[гость фестиваля]:
«Я заказал оладьи с ахуаутле. Я просто не знал, что это такое. Я спросил, и оказалось, что это яйца то ли комаров, то ли клопов с морскими водорослями».
Участники фестиваля знакомят мексиканцев со всеми гастрономическими тонкостями индейской кухни. В некоторые блюда входят даже лягушачьи лапки.
[Иран Моран, организатор фестиваля]:
«Доиспанская пища была здоровой и разнообразной. В ней были все необходимые питательные вещества – белки, витамины, жиры и антиоксиданты».
Гастрономический фестиваль продлится три дня. В нём участвуют 50 поваров.
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