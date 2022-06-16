Приложение помогает глухим пакистанцам общаться со слышащими людьми

Пакистанская студентка Алишба не слышит от рождения. Она учится в Карачи на дизайнера интерьера и мечтает..

Пакистанская студентка Алишба не слышит от рождения. Она учится в Карачи на дизайнера интерьера и мечтает открыть собственное дело. Девушка регулярно ходит в магазины с товарами для дома, чтобы следить за тенденциями моды. Кое-что покупает для себя.

Общается с продавцами через специальное приложение для глухих. Звонит в колл-центр, и сурдопереводчик передаёт вопросы её собеседнику, а потом на языке жестов сообщает ответы.

Алишба говорит, что стала чувствовать себя свободнее. Раньше ей приходилось просить о помощи родных. Теперь она полностью самостоятельна.

Приложение разработала пакистанка, чьи родители глухие. Она видела, с какими трудностями они сталкиваются всю жизнь. Поэтому решила помочь всем глухим.

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В колл-центре одновременно работают четыре или пять переводчиков.

[Алия Афзал, сурдопереводчик]:

«Нам звонят со всего Пакистана и даже со всего мира: из Индии, Бангладеш, Америки и других стран. В основном помощь нужна при посещении банков и больниц. Есть также и некоторые чрезвычайные ситуации, когда общение очень важно».

Приложение ConnectHear работает с прошлого года. Сейчас им пользуются десять тысяч человек в 106 странах. Большинство живут в Пакистане, 10% – в Индии и 20% – в других регионах мира. За день в колл-центр поступает до 80 звонков.

Сурдопереводчики работают пока только днём. Планируют постепенно переходить на круглосуточный режим.

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