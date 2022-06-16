Приложение помогает глухим пакистанцам общаться со слышащими людьми

Пакистанская студентка Алишба не слышит от рождения. Она учится в Карачи на дизайнера интерьера и мечтает..
Дата загрузки: 2022-06-16
Общается с продавцами через специальное приложение для глухих. Звонит в колл-центр, и сурдопереводчик передаёт вопросы её собеседнику, а потом на языке жестов сообщает ответы.
Алишба говорит, что стала чувствовать себя свободнее. Раньше ей приходилось просить о помощи родных. Теперь она полностью самостоятельна.
Приложение разработала пакистанка, чьи родители глухие. Она видела, с какими трудностями они сталкиваются всю жизнь. Поэтому решила помочь всем глухим.
В колл-центре одновременно работают четыре или пять переводчиков.
[Алия Афзал, сурдопереводчик]:
«Нам звонят со всего Пакистана и даже со всего мира: из Индии, Бангладеш, Америки и других стран. В основном помощь нужна при посещении банков и больниц. Есть также и некоторые чрезвычайные ситуации, когда общение очень важно».
Приложение ConnectHear работает с прошлого года. Сейчас им пользуются десять тысяч человек в 106 странах. Большинство живут в Пакистане, 10% – в Индии и 20% – в других регионах мира. За день в колл-центр поступает до 80 звонков.
Сурдопереводчики работают пока только днём. Планируют постепенно переходить на круглосуточный режим.
Короткая ссылка на эту страницу: