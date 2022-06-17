Американец создал бронежилет, который помещается в школьный рюкзак

Спасти хотя бы одну детскую жизнь – именно на это надеется американец Кевин Гудман. Сейчас он..

[Кевин Гудман, глава компании Escape Armour]:

«Эти две пули прошли бы через сердце. Эти, справа, прошли бы через правое лёгкое, а эти, внизу, – здесь два попадания – запросто прошли бы через левое лёгкое. Эта пластина остановила бы все эти пули, защитив жизненно важные органы».

Спасти хотя бы одну детскую жизнь – именно на это надеется американец Кевин Гудман. Сейчас он стреляет по манекену, имитирующему ребёнка и одетому в бронежилет. Использует крупнокалиберную снайперскую винтовку и другое мощное оружие.

Кевин – отец четверых детей. В последние годы в США участились массовые расстрелы людей. Часто трагедии случаются в школах. Поэтому мужчина разработал пуленепробиваемый жилет, который легко помещается в школьный рюкзак.

Такой продукт появляется не впервые. Но разработчик говорит, что эта броня высшего качества. Она сделана на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена.

[Кевин Гудман, глава компании Escape Armour]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Родители по-разному отнеслись к появлению детского бронежилета.

[жительница Финикса]:

«Некоторые новости пугают, потому что стало больше преступлений, больше стрельбы в общественных местах. Поэтому если дети в школе или другом общественном месте, то бронежилет им просто необходим». [жительница Финикса]:

«Не думаю, что бронежилет нужен. Ребёнку всё равно придётся убегать. А ведь стрелки целятся и в головы».

Компания-разработчик выпускает бронежилеты трёх размеров. Также можно купить просто пуленепробиваемую пластину и положить её в рюкзак. Пластины тоже трёх размеров.

По данным исследователей, в этом году в США произошло не менее 230 массовых расстрелов.

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