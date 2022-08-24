Самый тонкий небоскрёб мира бросает вызов сильным ветрам

Когда поднимается ветер, квартиры на вершине башни «Стейнвей» в Нью-Йорке сдвигаются на несколько метров. Это самый..

[Грегг Паскарелли, архитектор]:

«При отношении ширины к высоте 1:10 здание считается тонким, 1:15 – это уже экзотика. А такой небоскрёб, как этот, построить намного труднее».

Когда поднимается ветер, квартиры на вершине башни «Стейнвей» в Нью-Йорке сдвигаются на несколько метров. Это самый тонкий небоскрёб в мире. Его высота – 435 метров. Площадь фундамента – 32 на 61 метр. Отношение ширины к высоте – 1:24.

Архитекторам пришлось прибегнуть к новейшим современным технологиям, чтобы сделать здание устойчивым.

[Грегг Паскарелли, архитектор]:

«Фасад небоскрёба имеет красивую и сложную фактуру из терракоты и бронзы. Она создаёт турбулентность и не даёт зданию сильно раскачиваться».

Колебания также гасит демпфер из стальных пластин общим весом 800 тонн. 200 фундаментных анкеров уходят вглубь на 30 метров, чтобы также обеспечить устойчивость небоскрёба.

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Башня «Стейнвей» стоит на участке 57-й улицы, которая известна как «Улица миллиардеров». В небоскрёбе 82 этажа и только два лифта. Внизу находится концертный зал. Он построен почти 100 лет назад на месте фортепьянного салона, где давал концерты Чайковский.

77 этажей предназначены для роскошных апартаментов. Всего в здании 60 квартир по цене от 18 до 66 миллионов долларов. На остальных этажах располагаются магазины и зоны отдыха. Строили башню с 2015 по 2021 годы. Стоимость проекта – два миллиарда долларов.

«Стейнвей» – третий по высоте небоскрёб Нью-Йорка и четвёртое самое высокое здание в США.

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