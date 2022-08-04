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Телеканал NTD

Крошечная птичка принимает ванну в лепестке банана. Удивительные фото

Крошечная птичка принимает ванну в лепестке банана. Удивительные фото
Крошечная птичка принимает ванну в лепестке банана. Удивительные фото

Рахул Синг – фотограф дикой природы. Однажды он пошёл фотографировать солнечных птиц, пьющих нектар цветов декоративных бананов.

«Всё шло как обычно. Но, вдруг, закончив трапезу, солнечная птица решила, что пришла пора искупаться. Она использовала лепесток банана, в котором скопилась вода», – рассказал фотограф.

«Я был изумлён, наблюдая за таким необычным поведением. Пока птица купалась, я не отпускал кнопку затвора камеры», – добавил фотограф.

Солнечная птица – род мелких певчих птиц. Питается нектаром цветов и насекомыми.

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