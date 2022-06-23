Вот так почти каждый день при свете телефонного фонарика делают уроки дети кубинки Нильде Виеры. Вместе..

С приходом лета кубинцы снова мучаются из-за перебоев с электричеством

[Нильде Виера, жительница города Гуанахай]:

«Если так пойдёт и дальше, не знаю, что мы будем делать. Это просто сводит с ума. Ситуация совершенно неприемлемая».

Вот так почти каждый день при свете телефонного фонарика делают уроки дети кубинки Нильде Виеры. Вместе с летним зноем на Кубе начались регулярные отключения электричества.

Перебои с электричеством летом для жителей социалистического острова не новы. Но сейчас ситуация с работой электростанций ещё хуже, поскольку выросли цены на топливо. К тому же в стране сохраняются экономические последствия пандемии.

[Рикардо Торрес, экономист]:

«Проблемы просто повсюду. Пандемия закончилась, а Куба погрузилась в глубокий экономический кризис. В прошлом году уже были серьёзные протесты, и недовольство сохраняется. Теперь пришло лето, и отключения электроэнергии вернулись».

Сейчас на Кубе пытаются отремонтировать две крупнейшие электростанции страны. Тем временем президент Диас-Канель выступил с лекцией по национальному телевидению и рассказал, как трудно добиться бесперебойной работы электростанций.

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Ещё один коммунистический деятель призвал кубинцев проявить «революционный пыл» и сократить потребление электричества. Между тем аналитики говорят, что такие лозунги уже, возможно, не находят отклика у людей.

Кубинский президент обещает, что к июлю ситуация с электроснабжением улучшится, и постепенно отключения прекратятся.

К проблеме с электроэнергией добавляются нехватка продовольствия, медикаментов и топлива. В прошлом году все эти социальные проблемы вызвали антиправительственные протесты, которые стали крупнейшими в стране с 94-го года.

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