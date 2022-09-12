Калифорнийцев предупредили об отключениях света в условиях экстремальной жары

Жители Калифорнии массово идут на пляжи. Здесь они пытаются немного спастись от жары и при этом..

[житель Калифорнии]:

«Слишком жарко. Определённо, непривычно жарко». [житель Калифорнии]:

«Это ужас. Слишком жарко». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Многие включают кондиционеры и вентиляторы. Все пытаются охладиться».

Жители Калифорнии массово идут на пляжи. Здесь они пытаются немного спастись от жары и при этом попытаться сэкономить электричество. Власти штата предупредили, что если этого не делать, то начнутся отключения света.

В некоторых регионах Калифорнии температура воздуха бьёт рекорды. Так, 1 сентября в Долине Смерти воздух прогрелся до 53 градусов по Цельсию. Считается, что это был самый жаркий сентябрьский день, когда-либо зарегистрированный на планете.

В то время как океанский бриз Санта-Моники охлаждает этих отдыхающих, власти штата призывают людей и компании ограничивать потребление электроэнергии в часы пик.

Калифорнийцев предупредили быть готовыми к возможным перебоям в подаче электроэнергии, поскольку спрос на электричество достиг нового исторического максимума.

Но многим тяжело отказаться от кондиционера.

[жительница Калифорнии]:

«Вчера я чуть не сгорела в автобусе. Как только вышла, просто прыгнула под кондиционер в машине». [житель Калифорнии]:

«Мы только что купили в квартиру два кондиционера. Жара такая, что вынести невозможно».

Засуха в Калифорнии длится несколько лет. Из-за обмеления водохранилищ сократилась выработка гидроэлектроэнергии. Также жара уже вызвала несколько невиданных ранее по площади и силе пожаров.

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