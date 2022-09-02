Мечтают о холодном душе: бездомные в США изнывают от невыносимой жары

Беспощадная жара снова охватила большую часть штата Аризона в США. Температура поднимается до 45 градусов Цельсия. В таких условиях жизнь бездомных превращается в сплошные муки. Несмотря на жару, им нужно искать себе пищу.

Терри Прайс каждый день проходит три километра до центра города, а вечером возвращается. Раньше этот путь занимал немного времени, а теперь только в одну сторону идёт весь день. По дороге постоянно ищет тень и отдыхает.

[Терри Прайс, бездомная]:

«Утром просыпаешься и спрашиваешь себя: что мне сегодня делать? А потом думаешь: слишком жарко, что же делать? Но нужно искать еду».

Жара заставляет бездомных мечтать о холодном душе. Некоторые пытаются зайти в чей-нибудь двор, чтобы облиться из шланга для полива газонов. Однако владельцам домов это не нравится.

[Брайан Брюер, бездомный]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это словно духовка включилась и не выключается. Постоянно жара. Хочется хоть немного облегчения. Организму очень тяжело». [Джамарл Бейкер, бездомный]:

«У меня сильно кружится голова, и тяжело дышать. Кажется, вот-вот потеряю сознание. Тогда я просто иду в тень, чтобы охладиться, и обливаюсь тёплой водой».

Местные медики каждый день приезжают в парки. Привозят бездомным воду и рассказывают о симптомах теплового удара.

[Жанне Кролл, ассистентка врача]:

«Мы видим, как люди сильно страдают от жары. И это начинается уже с утра, когда ещё нет 45 градусов. Всё это опасно. И хотя мы даём людям нужную информацию, но знаем, что будем терять их каждый год. Перегрев наступает так быстро, что человек даже не успевает ничего понять, а потом уже слишком поздно».

Ближайшую неделю в большей части Аризоны температура будет выше 40 градусов. Потом жара немного спадёт, но всё равно будет сильной.

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