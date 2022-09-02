Мечтают о холодном душе: бездомные в США изнывают от невыносимой жары

Беспощадная жара снова охватила большую часть штата Аризона в США. Температура поднимается до 45 градусов Цельсия...
Дата загрузки: 2022-09-02
Терри Прайс каждый день проходит три километра до центра города, а вечером возвращается. Раньше этот путь занимал немного времени, а теперь только в одну сторону идёт весь день. По дороге постоянно ищет тень и отдыхает.
[Терри Прайс, бездомная]:
«Утром просыпаешься и спрашиваешь себя: что мне сегодня делать? А потом думаешь: слишком жарко, что же делать? Но нужно искать еду».
Жара заставляет бездомных мечтать о холодном душе. Некоторые пытаются зайти в чей-нибудь двор, чтобы облиться из шланга для полива газонов. Однако владельцам домов это не нравится.
[Брайан Брюер, бездомный]:
«Это словно духовка включилась и не выключается. Постоянно жара. Хочется хоть немного облегчения. Организму очень тяжело».
[Джамарл Бейкер, бездомный]:
«У меня сильно кружится голова, и тяжело дышать. Кажется, вот-вот потеряю сознание. Тогда я просто иду в тень, чтобы охладиться, и обливаюсь тёплой водой».
Местные медики каждый день приезжают в парки. Привозят бездомным воду и рассказывают о симптомах теплового удара.
[Жанне Кролл, ассистентка врача]:
«Мы видим, как люди сильно страдают от жары. И это начинается уже с утра, когда ещё нет 45 градусов. Всё это опасно. И хотя мы даём людям нужную информацию, но знаем, что будем терять их каждый год. Перегрев наступает так быстро, что человек даже не успевает ничего понять, а потом уже слишком поздно».
Ближайшую неделю в большей части Аризоны температура будет выше 40 градусов. Потом жара немного спадёт, но всё равно будет сильной.
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