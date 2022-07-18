Чилийцы массово окунулись в ледяные воды Магелланова пролива

Экстремальное развлечение в Чили. Сотни людей, включая туристов, окунаются в ледяные воды Магелланова пролива. Мероприятие ежегодное...

Экстремальное развлечение в Чили. Сотни людей, включая туристов, окунаются в ледяные воды Магелланова пролива. Мероприятие ежегодное. Проходит в Пунта-Аренас и называется «Погружение в пролив».

Местные СМИ сообщают, что в этот раз поучаствовало более 5000 человек.

[участница купания]:

«Мы впервые приезжаем сюда, нам очень понравилось. И это было впечатляюще. Мы просили снега, и он пошёл». [участница купания]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Температура воды была около нуля градусов. Но разве этим кого-то остановишь, особенно когда есть веский повод.

[участница купания]:

«Сегодня у меня день рождения. Я просто обязана была окунуться».

Предыдущие два года мероприятие не проводили из-за пандемии коронавируса.

Мэр Пунта-Аренаса говорит, что это своего рода воссоединение города с соседями и туристами.

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