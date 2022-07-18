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Чилийцы массово окунулись в ледяные воды Магелланова пролива

Чилийцы массово окунулись в ледяные воды Магелланова пролива

Экстремальное развлечение в Чили. Сотни людей, включая туристов, окунаются в ледяные воды Магелланова пролива. Мероприятие ежегодное...

Дата загрузки: 2022-07-19

Чилийцы массово окунулись в ледяные воды Магелланова пролива
Экстремальное развлечение в Чили. Сотни людей, включая туристов, окунаются в ледяные воды Магелланова пролива. Мероприятие ежегодное. Проходит в Пунта-Аренас и называется «Погружение в пролив».

Местные СМИ сообщают, что в этот раз поучаствовало более 5000 человек.

[участница купания]:
«Мы впервые приезжаем сюда, нам очень понравилось. И это было впечатляюще. Мы просили снега, и он пошёл».

[участница купания]:

«Мои родители жили тут 16 лет. А я приехала сюда впервые. Я в восторге».

Температура воды была около нуля градусов. Но разве этим кого-то остановишь, особенно когда есть веский повод.

[участница купания]:
«Сегодня у меня день рождения. Я просто обязана была окунуться».

Предыдущие два года мероприятие не проводили из-за пандемии коронавируса.

Мэр Пунта-Аренаса говорит, что это своего рода воссоединение города с соседями и туристами.
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