Кадры из Афганистана. На них виден масштаб разрушений после землетрясения, которое произошло в среду на юго-востоке..

Землетрясение в Афганистане: не менее 1000 погибших

Кадры из Афганистана. На них виден масштаб разрушений после землетрясения, которое произошло в среду на юго-востоке страны и стало самым смертоносным для неё за последние 20 лет.

Подземные толчки были силой 6,1 балла. По данным Геологической службы США, эпицентр залегал в 44 километрах от города Хост, рядом с пакистанской границей.

Погибло не менее 1000 человек. Более 600 получили телесные повреждения. И эти цифры могут расти по мере того, как информация продолжает поступать из отдалённы горных деревень.

Среди пострадавших много детей. У них травмы головы и переломы. Раненых продолжают доставлять в больницы.

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[пострадавший]:

«Землетрясение случилось примерно в 2 часа ночи. Оно было очень опасным, мы сразу же выбежали из дома. Много людей пострадало».

По данным европейских сейсмологов, подземные толчки ощущали примерно 120 миллионов человек в Пакистане, Афганистане и Индии. Но о разрушениях и пострадавших в Пакистане сообщений пока не поступало.

[Лоретта Хибер Гирардет, сотрудница ООН]:

«Регион Пактика очень отдалённый. Доступ туда по дороге в основном очень плохой. Вопрос будет в том, успеет ли туда добраться тяжёлая техника, необходимая для спасения людей».

Это бедствие обрушилось на Афганистан на фоне глубокого экономического кризиса. В прошлом году власть в стране захватил «Талибан» – группировка, запрещенная в России и других странах. На афганский банковский сектор многие страны наложили санкции. Также перестала поступать денежная помощь.

[Йенс Лаерке, сотрудник ООН]:

«Эта страна и так на грани, мы это знаем. Речь о ситуации с продовольственной безопасностью, ещё немного, и будет голод».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Организация Объединенных Наций полностью мобилизована и оказывает Афганистану первичную поддержку.

Спасательными операциями в стране руководит возглавляемое талибами* Министерство обороны. Для исламистов это будет серьёзной проверкой на то, могут ли они должным образом управлять страной.

*«Талибан» – группировка, которая была признана в России террористической и запрещена

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