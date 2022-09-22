Сахар, мука и лук стали дефицитными товарами в Казахстане. Люди жалуются, что купить впрок уже не..

Дефицит и рост цен: казахи встают в шесть утра, чтобы купить килограмм сахара

[Тамара, пенсионерка]:

«Был такой момент, что социальный сахар продавали, мы в шесть часов утра ходили всей семьёй, покупали, чтобы купить три килограмма сахара и сварить ягоды. Потому что в руки давали всего по килограмму».

Сахар, мука и лук стали дефицитными товарами в Казахстане. Люди жалуются, что купить впрок уже не выходит, да и цены постоянно растут.

Инфляция и нехватка базовых товаров наблюдается в ряде стран Африки и Центральной Азии. Причинами стали перебои с поставкой украинского и российского зерна, а также рост цен на энергоносители.

[Амангул, видеоблогер]:

«Вы знаете, настолько мы уже устали бегать за ценами… Я уже в этот раз руки опустила и сказала, что всё, будь что будет. Уже всё, надоело. Мы не угоняемся. Люди мешками берут сахар, муку. Это настолько нас делает невротичными, тревожными людьми. Мы к чему идём, я не знаю».

Больше всего подорожали продукты питания и безалкогольные напитки, а также одежда и обувь.

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[Айбек, строитель]:

«В основном получается сахар в последнее время подорожал, лук, базовые (продукты), картошка, чеснок».

Растут цены и на съёмное жильё.

[Эльдар, предприниматель]:

«Если честно, всё дорожает: машины, коммунальные услуги, жильё. У меня своя квартира, но друзья говорят, что квартиры очень сильно подорожали».

В сентябре по уровню инфляции Казахстан занял второе место среди стран Евразийского экономического союза. На первом оказалась Беларусь. Пятёрку замыкают Кыргызстан, Россия и Армения. Также в союз входят страны-наблюдатели – Молдова, Узбекистан и Куба.

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