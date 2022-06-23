Правительству Болгарии выдвинули вотум недоверия

Спустя всего шесть месяцев у власти правительству Болгарии вынесли вотум недоверия. Кабинет возглавляет проевропейский премьер Кирил..

Спустя всего шесть месяцев у власти правительству Болгарии вынесли вотум недоверия. Кабинет возглавляет проевропейский премьер Кирил Петков. Президент поручил ему сформировать новое правительство.

Петков пришёл на обещаниях разобраться с коррупцией. Он также занял небывало жёсткую позицию в отношении России.

Около двух недель назад правящая коалиция премьера потеряла абсолютное большинство. Из неё вышла популистская партия «Есть такой народ».

Вотум недоверия организовала крупнейшая оппозиционная партия «Граждане за европейское развитие Болгарии». Её возглавляет Бойко Борисов – предыдущий премьер, которого сменил Петков и против которого выдвигались обвинения в коррупции.

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После голосования тысячи людей вышли на улицы Софии в поддержку Кирила Петкова.

[Ралиста Райнова, протестующая]:

«Я хочу жить в демократической стране с верховенством закона, независимо от того, какое у нас правительство. Думаю, сейчас у властей появился шанс. Сегодня произошло первое свержение правительства в демократической истории Болгарии». [Милена Иванова, протестующая]:

«Я здесь, поскольку для Болгарии настало время стать такой, какой она заслуживает быть».

Если Петкову не удастся сформировать новый Кабинет, то Болгарию могут ждать новые парламентские выборы. Они будут четвёртыми с апреля прошлого года.

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