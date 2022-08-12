Масштабный пожар уничтожил 40% главного нефтехранилища Кубы и привёл к закрытию единственного порта для топливных танкеров...

После пожара на нефтехранилище кубинцы по 18 часов сидят без света

Масштабный пожар уничтожил 40% главного нефтехранилища Кубы и привёл к закрытию единственного порта для топливных танкеров. Вслед за этим на острове начались перебои с электроэнергией. Отключения света длятся от шести до 18 часов. Кроме того, выстраиваются многочасовые очереди на заправки.

Пожар вспыхнул ещё 5 августа после удара молнии в один из резервуаров. В итоге огонь распространился на четыре. К 11 августа пламя потушили. Однако нефть остаётся опасно горячей.

Терминал Матансас находится в 130 километрах от Гаваны. Здесь хранят большую часть импортируемой нефти. А это 60% от общего объёма потребления. До пожара здесь было 2,4 миллиона баррелей сырья.

Кубинцы и раньше страдали от постоянных отключений электроэнергии, нехватки топлива, продовольствия и медикаментов и часами стояли в очередях за товарами первой необходимости. Пожар усугубил энергетический кризис.

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[Даниэль Дуарте, местный житель]:

«Мы пострадали от отключений больше всех, поскольку Куба потеряла много нефти. Нет бензина для машин, и особенно нет электричества. Происходят отключение за отключением». [Раудель Мачадо, местный житель]:

«Очереди очень длинные. Приходится ездить от заправки к заправке в поисках бензина. А когда находишь – стоишь часами».

Эксперты говорят, что система ТЭС в стране очень устарела. На ремонт потребуется много денег и не менее двух-трёх лет. А теперь для работающих станций ещё и не хватает топлива.

[Хорхе Пиньон, эксперт в области энергетики]:

«Работают только 11 из 20 энергоблоков восьми теплоэлектростанций Кубы, и только 50% генераторных установок. Всё это из-за отсутствия обслуживания. Большинству этих станций более 40-45 лет».

Ещё до пожара в стране проводили веерные трёхчасовые отключения света каждые три дня. Кроме того, наблюдался острый дефицит дизельного топлива.

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