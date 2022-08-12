После пожара на нефтехранилище кубинцы по 18 часов сидят без света

Масштабный пожар уничтожил 40% главного нефтехранилища Кубы и привёл к закрытию единственного порта для топливных танкеров...
Дата загрузки: 2022-08-12
Пожар вспыхнул ещё 5 августа после удара молнии в один из резервуаров. В итоге огонь распространился на четыре. К 11 августа пламя потушили. Однако нефть остаётся опасно горячей.
Терминал Матансас находится в 130 километрах от Гаваны. Здесь хранят большую часть импортируемой нефти. А это 60% от общего объёма потребления. До пожара здесь было 2,4 миллиона баррелей сырья.
Кубинцы и раньше страдали от постоянных отключений электроэнергии, нехватки топлива, продовольствия и медикаментов и часами стояли в очередях за товарами первой необходимости. Пожар усугубил энергетический кризис.
[Даниэль Дуарте, местный житель]:
«Мы пострадали от отключений больше всех, поскольку Куба потеряла много нефти. Нет бензина для машин, и особенно нет электричества. Происходят отключение за отключением».
[Раудель Мачадо, местный житель]:
«Очереди очень длинные. Приходится ездить от заправки к заправке в поисках бензина. А когда находишь – стоишь часами».
Эксперты говорят, что система ТЭС в стране очень устарела. На ремонт потребуется много денег и не менее двух-трёх лет. А теперь для работающих станций ещё и не хватает топлива.
[Хорхе Пиньон, эксперт в области энергетики]:
«Работают только 11 из 20 энергоблоков восьми теплоэлектростанций Кубы, и только 50% генераторных установок. Всё это из-за отсутствия обслуживания. Большинству этих станций более 40-45 лет».
Ещё до пожара в стране проводили веерные трёхчасовые отключения света каждые три дня. Кроме того, наблюдался острый дефицит дизельного топлива.
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