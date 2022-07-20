Ночь на лужайке перед домом: кубинцы изнывают от жары без света и кондиционеров

Жаркая июльская ночь в кубинском городе Гуанахай в часе езды от Гаваны. Дома погружены во тьму...
Дата загрузки: 2022-07-20
Жаркая июльская ночь в кубинском городе Гуанахай в часе езды от Гаваны.
Дома погружены во тьму. Улицу освещают только фары от машин. В их свете видны силуэты десятков местных жителей, которые, спасаясь от духоты, спят на лужайках у своих домов.
Света нет, поэтому не работают ни вентиляторы, ни кондиционеры. Такие отключения уже стали нормой. И по словам властей, в ближайшие месяцы вряд ли что-то изменится.
Так, министр энергетики острова говорит, что спрос превышает текущие возможности страны по выработке электроэнергии, и что её придётся импортировать.
Причиной отключений называют нехватку топлива. Также сказывается стареющая инфраструктура.
Так, на электростанциях всё чаще случаются пожары и аварии.
И это всё больше разрушает надежды на прекращение отключений света, особенно в жаркие летние месяцы. Прогнозируют, что проблему вряд ли удастся решить даже к лету следующего года.
Это столица Гавана.
[местная жительница]:
«Я вам говорю, жара просто невыносимая. Вчера из-за аварии света не было с 9 утра до 12 дня. Потом его восстановили. Но затем снова отключили с четырёх до восьми вечера. А сегодня, когда я проснулась в шесть утра, света опять не было».
Куба импортирует более 50% своего топлива. В основном, из Венесуэлы. При этом большинство электростанций работают на нефти. Лишь 5% энергии страна получает из альтернативных источников.
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