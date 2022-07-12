Ворона-свистун осталась жить в семье

Австралийская семья спасла птенца вороны-свистуна. Птенец, которого назвали Пингвин, вырос и уже может летать на воле. Но он часто возвращается в дом, где его вырастили.
Глава семьи говорит: «Я не думал, что птица станет частью семьи. Дети любят её как собаку, пожалуй, даже больше». Пингвин любит «подпевать» детям, когда они играют на гитаре. Вороны-свистуны известны своим необычным двухголосным пением. Они могут и петь, и свистеть.
Пингвин всегда оказывается рядом во время выполнения детьми домашнего задания.
А вечером укладывается спать вместе со всей семьёй.
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