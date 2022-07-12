11 июля исполнился год со дня крупнейших за десятилетия протестов на Кубе. В 2021-м социалистический остров..

В изгнании или тюрьме: кубинские активисты спустя год после протестов

11 июля исполнился год со дня крупнейших за десятилетия протестов на Кубе. В 2021-м социалистический остров сотрясли народные выступления с лозунгами о социальных и экономических реформах. Их назвали самыми масштабными с тех пор, как к власти в 1959 году пришёл Фидель Кастро.

Впрочем, выступления оказались очень недолгими. Их почти сразу подавили. А затем в течение года власти приговорили сотни арестованных активистов к тюремным срокам по обвинениям от нарушения общественного порядка до попытки госпереворота. Другие активисты были вынуждены бежать из страны.

[Мануэль Кеста Моруа, продемократический активист]:

«То, что произошло в июле, было началом гражданской революции, которая застала правительство и всех врасплох. Сейчас власти устанавливают баррикады. Наверное, хотят предотвратить новое 11 июля».

С октября прошлого года более 140 тысяч кубинцев перебрались в США. Это самая большая волна за десятилетия.

[Каролина Барреро, член движения «Сан-Исидро»]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Власти Кубы утверждают, что протесты организовали США с целью свержения правительства. Вашингтон настаивает, что они были спонтанными, и что их спровоцировала ситуация внутри страны.

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