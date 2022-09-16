Поклонница королевской семьи собрала в доме более 10 тысяч сувениров

Зайдя на кухню, чтобы приготовить чай, австралийка Ян Хьюго встаёт рядом с фигурой британской королевы-консорта Камиллы...

Зайдя на кухню, чтобы приготовить чай, австралийка Ян Хьюго встаёт рядом с фигурой британской королевы-консорта Камиллы.

64-летняя женщина говорит, что у неё самая большая в стране коллекция сувениров, связанных с британской королевской семьёй. С гордостью рассказывает, как однажды встретилась с Чарльзом. Это случилось во время его визита в Сидней в 2015 году.

[Ян Хьюго, коллекционер]:

«На мне была красная рубашка. А вместо рукавов я пришила флаги Юнион Джек. Он подошёл, похлопал меня по плечу и сказал, что чувствует себя особенным, потому что я сшила рубашку к его приезду. Это было потрясающе».

Ян смогла пообщаться и с Камиллой.

[Ян Хьюго, коллекционер]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Я держала полотенце (с их портретами). Камилла вышла первой, подняла глаза и сказала: «Боже мой, я на кухонном полотенце». Так что она подошла прямо ко мне, и мы мило поболтали. Всего пару минут, но это было здорово».

Ещё в июне Ян отмечала 70-летие королевы Елизаветы II на троне. Теперь скорбит в связи с её кончиной. Говорит, что нет слов, чтобы описать вклад самого долгоправящего монарха Великобритании.

[Ян Хьюго, коллекционер]:

«В ней так много всего, в ней нельзя выделить что-то одно. Она была просто потрясающей женщиной».

Австралийка начала собирать свою коллекцию в 1981 году с памятной монеты. Она была посвящена свадьбе принца Чарльза и Дианы. Сегодня у неё более 10 тысяч предметов.

Но на достигнутом Ян останавливаться не планирует. Теперь, когда королевская семья меняет свои титулы, она начала приобретать новые сувениры.

[Ян Хьюго, коллекционер]:

«Всё, теперь уже ещё одной комнаты будет недостаточно, чтобы это вместить. Мне нужен замок».

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