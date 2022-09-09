Когда смотрители зоопарка в австралийском городе Аделаида приходят кормить пингвинов, один питомец по кличке Гордон всегда..

Самый старый малый пингвин в Австралии до сих пор воспитывает птенцов

Когда смотрители зоопарка в австралийском городе Аделаида приходят кормить пингвинов, один питомец по кличке Гордон всегда запаздывает. Но ему это простительно. У Гордона почтенный возраст – 20 лет.

Он относится к виду малых пингвинов. Они самые мелкие среди всех собратьев. В дикой природе доживают до семи лет, но в неволе живут дольше. Сейчас Гордон – самый старый малый пингвин в Австралии.

У него артрит и катаракта. Но это не мешает ему жить полноценно и даже растить детей. Гордон – отец множества сыновей. Также он воспитал четырёх дочек.

[Амелия Кеннет, смотрительница зоопарка]:

«Этих четырёх дочерей расселили по всему региону, и они внесли свой вклад в увеличение популяции».

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Даже сейчас Гордон заботится о птенце, не обращая внимания на свои недуги.

[Амелия Кеннет, смотрительница зоопарка]:

«Популяция пингвинов, живущих в неволе, увеличивается. Это означает, что у нас есть небольшой резерв на случай, если в дикой природе что-то пойдёт не так».

Малые пингвины обитают у берегов Новой Зеландии и Южной Австралии. Их насчитывается примерно два миллиона. Эти птицы живут парами и хранят друг другу верность всю жизнь. Яйца высиживают по очереди и вместе кормят птенцов.

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