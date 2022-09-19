История из жизни: они жили счастливо и умерли в один день

История американской семейной пары Герберта и Фрэнсис Делейгл началась в 1947 году. Тогда Фрэнсис было 16, а Герберту – 22 года.



Молодые люди познакомились в кафе, где работала Фрэнсис. «Я всё время видел, как она бегает туда-сюда, и обратил на неё внимание. В конце концов, я набрался смелости и пригласил её на свидание», – рассказал Герберт.

Фрэнсис согласилась. На первом свидании они пошли в кино. Через год знакомства Герберт предложил возлюбленной руку и сердце. Девушка согласилась.

Брачная церемония едва не расстроилась из-за опоздания жениха. Фрэнсис рассказала, что Герберт «всегда опаздывал». По словам мужчины, священник чуть не отказался их венчать, потому что они опоздали в церковь на час.



Чувство юмора мужа всегда заставляло Фрэнсис смеяться. Герберт был «любящим, терпеливым и добросердечным». Секрет их счастливого брака прост: «не скупиться на любовь» и «быть рядом друг с другом».



Фрэнсис и Герберт прожили в браке 71 год. Связь супругов была настолько крепкой, что они никогда не разлучались надолго. Герберт скончался в возрасте 94 лет в 2:20 ночи. Затем, через 12 часов, за ним последовала Фрэнсис. Ей было 88 лет.

У супругов осталось шестеро детей, 16 внуков, 25 правнуков и три праправнука.