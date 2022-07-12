Парижские пляжи заменяют горожанам отдых на курортах

Пляжный сезон открылся в столице Франции. Этому проекту уже 20 лет. И многие парижане считают пляжи..

Пляжный сезон открылся в столице Франции. Этому проекту уже 20 лет. И многие парижане считают пляжи на Сене хорошей альтернативой отдыху на курортах.

В этом году в Париже любителей поплавать ждут шесть бассейнов. Рядом есть шезлонги и зонты. Также огорожена зона для катания на лодках.

[житель Парижа]:

«Это отличный вариант для тех, кто не может уехать на курорт. Можно остаться в Париже, где есть вода, бассейны, игровые площадки для детей, развлечения, бары и рестораны». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Это здорово для тех, кто не может уехать из Парижа летом. Можно покататься на каяках, погреться на солнце. Это прекрасно».

Под пляжи выделены три основные зоны. Два пляжа тянутся вдоль Сены. Третий расположен на берегу искусственного озера на северо-востоке столицы.

[турист из Нидерландов]:

«Думаю, Париж дарит много впечатлений. И отдыхать в солнечный день на пляже очень приятно».

На пляжах предусмотрено много развлечений. Можно поплавать на катамаране, байдарке или яхте. На берегу есть спортивные площадки, кафе и передвижные библиотеки. По вечерам проходят концерты и другие мероприятия.

Обычно пляжный сезон в Париже длится месяц. Только в 2017 году погода позволила насладится летней жарой до сентября.

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