Эта площадь в центре столицы Гаити стала домом для десятков семей. Здесь люди скрываются от разборок..

Живут на улице: бежавшие от насилия в Порт-о-Пренсе не знают, где спрятаться

Эта площадь в центре столицы Гаити стала домом для десятков семей. Здесь люди скрываются от разборок преступных банд, охвативших город.

Большинство пришли из трущоб Сите-Солей. Там с июля продолжается война за территорию. Её ведёт группировка G9.

Женщина по имени Клодетт говорит, что живёт в парке уже месяц. Её дом сожгли в июле.

[Клодетт Дюперваль, местная жительница]:

«Я жила в Сите-Солей в плохих условиях. Каждый день мы слышали свист пуль, они застревали в наших стенах. Были пожары. Мы все на улицах».

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Бои между преступными группировками оставили большую часть Гаити вне контроля властей. А кровавые конфликты между соперничающими бандами привели к сотням погибших и тысячам вынужденных переселенцев.

Здесь, на площади, люди сушат одежду на траве, деревьях и ступенях. А стирают её в дождевой воде.

Ещё один местный житель Джуд говорит, что люди страдают от недоедания, непогоды и насилия.

При этом, когда люди обращаются к полиции, она просит их покинуть парк.

[Джуд Джозеф, местный житель]:

«Большинство домов сгорело. Мы хотим, чтобы власти нам помогли. Когда идёт дождь, нам негде спрятаться. Во-первых, мы голодаем. Во-вторых, нет места, где можно поспать. В-третьих, на нас нападают, а девушек в парке насилуют».

Гаити погрузилась в хаос в прошлом году после убийства президента Жовенеля Моиза. Политический вакуум, который образовался в результате

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