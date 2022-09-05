Когда у Дженн Экерт родилась дочка, она не представляла, как произойдёт первая встреча малышки с домашними питомцами.
Кролики Альфи и Амелия сразу проявили любопытство к новому члену семьи. «Альфи пытался запрыгнуть в автокресло, а Амелия просто обнюхивала малышку Бейли. Я сразу поняла, что они станут друзьями», – рассказала Дженн.
Малышка всегда в центре внимания кроликов. Они ложатся рядом с ней, когда она спит.
Поскольку девочка видит кроликов с рождения, то привыкла к ним. Обычно она переворачивается так, чтобы видеть ушастых друзей.
Бейли уже может кормить их лакомствами.
«Бейли ещё так мала, и все трое полностью зависят от нас в плане еды, безопасного места для сна, любви и т.д. Я думаю, они это чувствуют. Как будто у них есть свой понятный им язык», – поделилась мама девочки.
Альфи и Амелия – кролики породы фландр, их ещё называют фламандскими гигантами. Обычно они весят от 6 до 10 кг. Характер у них покладистый. Живут до 10 лет.
Гигантская пара кроликов опекает маленькую девочку
Когда у Дженн Экерт родилась дочка, она не представляла, как произойдёт первая встреча малышки с домашними питомцами.