У овчарки по кличке Бандит парализована нижняя часть тела, и она пользуется инвалидной коляской. Из-за сложности ухода собаку четыре раза возвращали в приют.
Даррелл и Сью Райдер узнали о Бандите из соцсетей и захотели взять пса. Их не пугал уход за больной собакой. Даррелл тоже инвалид-колясочник. «Так совпало, что у нас с ним один и тот же тип паралича. Мы пользуемся инвалидной коляской», – рассказал Даррелл. – «Поскольку мы со Сью знаем, что такое жизнь в инвалидном кресле, мы понимали, что ему нужно. Мы также почувствовали глубокую связь с ним».
В течение месяца шли переговоры по поводу устройства собаки в семью. Выяснялись все особенности ухода за собакой и условия её содержания. После тщательной подготовки Райдеры договорились о первой встрече с псом. Она прошла хорошо, и они сразу забрали питомца домой.
Даррелл сказал, что Бандит «такой же, как он». Они хотят обеспечить псу понимание и заботу.
Пёс быстро освоился в новой семье. Райдерам кажется, что он прожил с ними всю жизнь. Они окружили его вниманием и лаской.
Почему супруги взяли собаку-инвалида из приюта
У овчарки по кличке Бандит парализована нижняя часть тела, и она пользуется инвалидной коляской. Из-за сложности ухода собаку четыре раза возвращали в приют.