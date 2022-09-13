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Телеканал NTD

Почему супруги взяли собаку-инвалида из приюта

Почему супруги взяли собаку-инвалида из приюта
Почему супруги взяли собаку-инвалида из приюта

У овчарки по кличке Бандит парализована нижняя часть тела, и она пользуется инвалидной коляской. Из-за сложности ухода собаку четыре раза возвращали в приют.

Даррелл и Сью Райдер узнали о Бандите из соцсетей и захотели взять пса. Их не пугал уход за больной собакой. Даррелл тоже инвалид-колясочник. «Так совпало, что у нас с ним один и тот же тип паралича. Мы пользуемся инвалидной коляской», – рассказал Даррелл. – «Поскольку мы со Сью знаем, что такое жизнь в инвалидном кресле, мы понимали, что ему нужно. Мы также почувствовали глубокую связь с ним».

В течение месяца шли переговоры по поводу устройства собаки в семью. Выяснялись все особенности ухода за собакой и условия её содержания. После тщательной подготовки Райдеры договорились о первой встрече с псом. Она прошла хорошо, и они сразу забрали питомца домой.

Даррелл сказал, что Бандит «такой же, как он». Они хотят обеспечить псу понимание и заботу.

Пёс быстро освоился в новой семье. Райдерам кажется, что он прожил с ними всю жизнь. Они окружили его вниманием и лаской.

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